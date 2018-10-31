Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Кучерова, первый гол Проворова, серия Малкина

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт дубль. Это были его 151-й и 152-й голы в карьере в НХЛ (все – за «Лайтнинг»). Таким образом, он вышел на единоличное четвёртое место по голам в истории «молний», улучшив результат Брэда Ричардса (150 голов). В состав «Аризоны» вернулся российский защитник Илья Любушкин. Он появился на льду впервые с 14 октября, заняв место приболевшего Кевина Коннотона. Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников снова завершил матч без набранных очков. Российский форвард провёл на льду ровно 13 минут. В игре с «Бостоном» уроженец Барнаула сыграл 22 смены, за которые отметился двумя бросками по воротам. Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников возвращает доверие главного тренера «синерубашечников» Дэвида Куинна. Наместников провёл на льду 16 минут 4 секунды и не отметился результативными действиями. Владислав установил личный рекорд по игровому времени в этом сезоне НХЛ, впервые проведя на льду больше 16 минут. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 37 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24, но потерпел третье поражение подряд. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут 55 секунд и отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал россиянина первым в сезоне. Заброшенной шайбой отметился Евгений Малкин, благодаря чему смог продлить результативную серию до восьми матчей.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|23 из 24
|95,8
|3:5
|Василевский
|«Тампа»
|27 из 30
|90,0
|8:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+0
|-1
|0
|3
|0
|1
|55%
|19.10
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|1
|-
|13.00
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|10.02
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|21.37
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|2
|2
|2
|2
|-
|21.04
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|11.34
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+1
|+1
|0
|5
|1
|1
|-
|15.05
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|16.04
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|2
|1
|3
|0
|-
|12.01
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+1
|0
|2
|3
|5
|-
|26.55
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+2
|0
|1
|0
|0
|-
|18.49