Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Кучерова, первый гол Проворова, серия Малкина

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт дубль. Это были его 151-й и 152-й голы в карьере в НХЛ (все – за «Лайтнинг»). Таким образом, он вышел на единоличное четвёртое место по голам в истории «молний», улучшив результат Брэда Ричардса (150 голов). В состав «Аризоны» вернулся российский защитник Илья Любушкин. Он появился на льду впервые с 14 октября, заняв место приболевшего Кевина Коннотона. Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников снова завершил матч без набранных очков. Российский форвард провёл на льду ровно 13 минут. В игре с «Бостоном» уроженец Барнаула сыграл 22 смены, за которые отметился двумя бросками по воротам. Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников возвращает доверие главного тренера «синерубашечников» Дэвида Куинна. Наместников провёл на льду 16 минут 4 секунды и не отметился результативными действиями. Владислав установил личный рекорд по игровому времени в этом сезоне НХЛ, впервые проведя на льду больше 16 минут. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 37 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24, но потерпел третье поражение подряд. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут 55 секунд и отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал россиянина первым в сезоне. Заброшенной шайбой отметился Евгений Малкин, благодаря чему смог продлить результативную серию до восьми матчей.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 23 из 24 95,8 3:5 Василевский «Тампа» 27 из 30 90,0 8:3