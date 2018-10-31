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Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Кучерова, первый гол Проворова, серия Малкина

Итоги дня НХЛ для россиян: дубль Кучерова, первый гол Проворова, серия Малкина
Хоккей / НХЛ

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт дубль. Это были его 151-й и 152-й голы в карьере в НХЛ (все – за «Лайтнинг»). Таким образом, он вышел на единоличное четвёртое место по голам в истории «молний», улучшив результат Брэда Ричардса (150 голов). В состав «Аризоны» вернулся российский защитник Илья Любушкин. Он появился на льду впервые с 14 октября, заняв место приболевшего Кевина Коннотона. Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников снова завершил матч без набранных очков. Российский форвард провёл на льду ровно 13 минут. В игре с «Бостоном» уроженец Барнаула сыграл 22 смены, за которые отметился двумя бросками по воротам. Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников возвращает доверие главного тренера «синерубашечников» Дэвида Куинна. Наместников провёл на льду 16 минут 4 секунды и не отметился результативными действиями. Владислав установил личный рекорд по игровому времени в этом сезоне НХЛ, впервые проведя на льду больше 16 минут. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 37 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24, но потерпел третье поражение подряд. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 26 минут 55 секунд и отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал россиянина первым в сезоне. Заброшенной шайбой отметился Евгений Малкин, благодаря чему смог продлить результативную серию до восьми матчей.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»23 из 2495,83:5
Василевский«Тампа»27 из 3090,08:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»1+0-1030155%19.10
А. Свечников (н)«Каролина»0+000221-13.00
Зыков (н)«Каролина»0+100110-10.02
Панарин (н)«Коламбус»0+000500-21.37
Радулов (н)«Даллас»1+0+12222-21.04
Ничушкин (н)«Даллас»0+000111-11.34
Кучеров (н)«Тампа»2+1+10511-15.05
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000110-16.04
Любушкин (з)«Аризона»0+0-12130-12.01
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+10235-26.55
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+20100-18.49
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