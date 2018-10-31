«Тампа» — «Нью-Джерси» — 8:3. Видеообзор матча

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась с разгромным счётом 8:3 (2:2, 3:1, 3:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, который набрал 5 (1+4) очков. По три балла в составе победителей также набрали: Никита Кучеров (2+1), Стивен Стэмкос (1+2), Райан Макдона (1+2) и Янни Гурд (0+3). Форвард «Тампы» Кучеров записал на свой счёт дубль. Это были его 151-й и 152-й голы в карьере в НХЛ (все – за «Лайтнинг»). Таким образом, он вышел на единоличное четвёртое место по голам в истории «молний», улучшив результат Брэда Ричардса (150 голов).

Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 49 секунд и окончил матч с показателем полезности «+2». Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.