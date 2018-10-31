Трощинский — о работе в ЦСКА: регламент КХЛ приходилось зубрить по ночам

Глава селекционной службы ЦСКА Алексей Трощинский рассказал о работе в «армейском» клубе.

«Поначалу работать скаутом было сложно. Но у меня вся жизнь прошла в хоккее. Было интересно — смогу я и с этой работой справиться или нет? Когда мне сразу после окончания карьеры предлагали детским тренером стать, я отказался. Понимал, что знаний маловато. Дети — это ведь очень хрупкий материал. Решил сперва подучиться. Чтобы было образование, чтобы лучше понимать суть этой работы. Слава богу, довелось поработать со многими спецами, настоящими асами в тренерской науке — Сергеем Герсонским, Зинэтулой Билялетдиновым. С ними постоянно на связи, они всегда ответят, если прошу — подскажут.

Через полгода мне доверили возглавлять ЦСКА на драфте. Для меня это было впервые. Волновался жутко! И многих законов попросту не знал. Приходилось зубрить регламент КХЛ по ночам. Ну а как иначе? Если взялся что-то делать — делай хорошо! Сейчас очень много тех игроков выступают в ВХЛ, а весной 2017-го именно они составляли костяк команды, завоевавшей Кубок Харламова. Потом мне уже было проще. Хотя год на год не приходится. Это интересный труд! Ты постоянно с командой, большой объём работы выполняешь… Но совсем не замечаешь нагрузки. Потому что этим живёшь и всем сердцем переживаешь», — цитирует Трощинского официальный сайт московского «Динамо».