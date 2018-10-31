Губарев: «Трактор» не будет выплачивать денежные средства по контракту Бартулиса

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал решение защитника Оскара Бартулиса покинуть челябинский клуб.

«Сожалеем, но клуб принимает решение Оскара Бартулиса покинуть расположение команды. Так как соглашение расторгается по инициативе игрока, «Трактор» не выплачивал и не будет выплачивать денежные средства по этому контракту», — цитирует Губарева официальный сайт клуба.

31-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2012/13. Ранее он защищал цвета донецкого «Донбасса», казахстанского «Барыса», «Адмирала» из Владивостока и уфимского «Салавата Юлаева». Бартулис провёл 320 матчей в лиге, забросил 17 шайб и отдал 51 результативную передачу при показателе полезности «-6» и 334 минутах штрафного времени.



В сезоне-2017/18 Бартулис выступал за «Адмирал» и «Салават Юлаев». Он провёл в общей сложности 42 матча в «регулярке» и набрал 6 (0+6) очков. В плей-офф на счету игрока четыре матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».