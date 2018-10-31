«Металлург» и ХК «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.
«Металлург» Мг:
Кошечкин (Загидулин);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Эллисон — Булирж;
Верещагин – Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Кулёмин;
Береглазов – Матушкин, Варфоломеев – Шор — Любимов;
Зайцев – Дорофеев, Чибисов — Неколенко — Тимкин;
ХК «Сочи»:
Барулин (Шикин);
Рыков – Щитов, О’Делл – Росен – Архипов;
Йокипакка – Погоришный, Полунин – Коллинз – Архипов;
Ю. Александров – Будкин, Алтыбармакян – Точицкий – Шмелёв;
Мусин, Акмальдинов – Томилин – Рахимуллин.
Обе команды одержали победы в предыдущих матчах с одинаковым счётом 2:1 – «Магнитка» оказалась сильнее московского «Динамо», а черноморский клуб победил «Локомотив».
«Металлург» Мг — «Сочи»: стали известны составы команд