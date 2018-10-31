«Металлург» Мг — «Сочи»: стали известны составы команд

«Металлург» и ХК «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.



«Металлург» Мг:



Кошечкин (Загидулин);

Бирюков – Антипин, Мозякин – Эллисон — Булирж;

Верещагин – Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Кулёмин;

Береглазов – Матушкин, Варфоломеев – Шор — Любимов;

Зайцев – Дорофеев, Чибисов — Неколенко — Тимкин;



ХК «Сочи»:



Барулин (Шикин);

Рыков – Щитов, О’Делл – Росен – Архипов;

Йокипакка – Погоришный, Полунин – Коллинз – Архипов;

Ю. Александров – Будкин, Алтыбармакян – Точицкий – Шмелёв;

Мусин, Акмальдинов – Томилин – Рахимуллин.



Обе команды одержали победы в предыдущих матчах с одинаковым счётом 2:1 – «Магнитка» оказалась сильнее московского «Динамо», а черноморский клуб победил «Локомотив».

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