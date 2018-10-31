Зимин: Знарок привык работать с лучшими, но сейчас все места в элите заняты

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Евгений Зимин поделился мнением о перспективах Олега Знарка.



«Удивлён ли я, что Знарок остаётся без работы? Для меня это не самый большой сюрприз. Знарок привык работать с лучшими командами и хоккеистами страны, но сейчас все места в элите заняты. И тут есть два варианта: или ждать, когда у лидеров нашего хоккея что-то освободится, или играть на понижение.



Что проще? Это решать Олегу. На мой взгляд, нет ничего зазорного в том, чтобы бросить себе вызов и вновь пройти дорогу с низов на самую вершину. Условно говоря, найти своего менеджера и свой ХК МВД. Однажды у Знарка это получилось, почему бы не попробовать ещё раз?» — цитирует Зимина Russia-Hockey.

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