Волченков: хоккеистов не должно волновать, сколько очков даётся за победу

Защитник «Торпедо» Антон Волченков отметил важность предстоящей домашней серии из семи матчей.



«Семиматчевая домашняя серия? Против нас выйдут на лёд серьёзные команды, лёгких игр не будет. Так что будем готовиться, настраиваться и в каждом матче играть на победу.



Я пропустил несколько матчей из-за травмы. Было повреждение нижней части тела. А после того как в матче с «Адмиралом» во Владивостоке шайба попала мне в лицо, пришлось пропустить встречу в Китае с «Куньлунем». Было не очень хорошо, так как лишился трёх зубов.



Как играется при двухочковой системе? Это нормальное явление. Если честно, нас, хоккеистов, не особо должно волновать, сколько очков даётся за победу. Наше дело — играть в хоккей», — приводят слова Волченкова «Известия».

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