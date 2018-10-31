«Нефтехимик» и московское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Нижнекамске и начнётся в 19:30 мск.
«Нефтехимик»:
Макаров (Ежов);
Сергеев – Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Огурцов – Брынцев, Падакин — Нестрашил — Порядин;
Шарипзянов – Семёнов, Авцин — Якимов — Хайруллин;
Волгин – Тимашов, Здунов — Аркалов – Шиксатдаров.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Койвисто – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Макаров;
Прибыльский – Никулин, Брюквин – Индрашис – Тарасов;
Вишневский – Волков, Закриссон – Мозер – Кулёмин;
Миронов – Меньшиков, Алексеев – Игумнов – Сидляров.
В предыдущем матче «Нефтехимик» обыграл «Трактор» (4:1), а бело-голубые оказались сильнее «Салавата Юлаева» — 3:2.
«Нефтехимик» — «Динамо» М: команды объявили составы на матч