«Автомобилист» — «Йокерит»: Никита Трямкин подрался с Ессе Йоэнсуу

Концовка матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Автомобилиста» и «Йокерита» увенчалась дракой.



В кулачном бою, который состоялся за воротами голкипера уральцев Якуба Коваржа, сошлись защитник хозяев Никита Трямкин и нападающий финского клуба Ессе Йоэнсуу.

Видео драки с участием Трямкина и Йоэнсуу можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



«Автомобилист» обыграл соперника счётом 3:1. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Марко Анттилы подопечные Андрея Мартемьянова ответили результативным броском Ильи Крикунова. Во втором игровом отрезке хозяева дважды реализовали численный перевес – авторами заброшенных шайб стали Найджел Доус и Дэн Секстон.