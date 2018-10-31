«Нефтехимик» — «Динамо» М: защитник гостей Волков забросил первую шайбу в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Артём Волков отметился первой заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге.



Это произошло в выездном матче с «Нефтехимиком». Шайба залетела в ворота хозяев от плеча 21-летнего хоккеиста после броска Микса Индрашиса, и бело-голубые реализовали численный перевес. Арбитры зафиксировали взятие ворот после видеопросмотра эпизода.

Видео первой шайбы Волкова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Волков проводит 92-й матч в КХЛ, и до этого момента он записал на свой счёт две результативные передачи. Хоккеист защищает цвета московского клуба в лиге с сезона-2015/16.

Подопечные Владимира Крикунова уступали с разницей в две шайбы, но сумели ликвидировать дефицит и восстановили равновесие. Перед заключительным периодом счёт равный — 2:2.