«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с Мартеном Сен-Пьером

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с нападающим Мартеном Сен-Пьером, информирует пресс-служба клуба.

«Скоро к нам присоединится Йоонас Ярвинен, и для него нужно освободить место в составе. Именно поэтому и был расторгнут по обоюдному согласию сторон контракт с Сен-Пьером. Так что в предстоящих матчах Вольски придётся искать взаимопонимание с другим центрфорвардом», — сообщается на сайте «Куньлуня».

В этом сезоне Сен-Пьер принял участие в 11 матчах, в которых набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+3». В среднем за матч нападающий проводил на льду 15 минут девять секунд.

35-летний хоккеист выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик», хорватский «Медвешчак», астанинский «Барыс» и «Адмирал» из Владивостока. Он провёл в лиге 235 матчей, забросил 41 шайбу и сделал 89 результативных передач при показателе полезности «-14» и 138 минутах штрафного времени.



В сезоне-2017/18 Сен-Пьер выступал за «Барыс» и «Адмирал». Он провёл 40 матчей и набрал 28 (6+22) очков. В среднем за игру хоккеист проводил на льду более 15 минут.