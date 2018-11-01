Романов: для меня большая честь сыграть с Канадой, это всегда принципиально

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов поделился ожиданиями от суперсерии со сборными молодёжных лиг Канады.

«Конечно, мой дедушка Зинэтула Билялетдинов пожелал мне в первую очередь удачи. Часто с ним общаемся. Пожелал доказать, что я достоин этой команды, достоин поехать на Суперсерию и чемпионат мира. Бывает, общаюсь с дедом и как с тренером, но в основном как с родным человеком. Он мне по-доброму подсказывает.

Раньше я был нападающим, но в 11 лет тренер посчитал правильным поставить меня в оборону. Хотел раньше и вратарём стать, это же прикольно, но я маленький был. Время в ЦСКА – это огромный опыт. Опыт игры в КХЛ, это не сравнить с Высшей лигой или МХЛ. К примеру, семь смен вышел против СКА, а ведь там много олимпийских чемпионов! Такого опыта больше нигде не получишь. То же самое со своими напарниками, с которыми каждый день тренируюсь. С тем же Никитой Нестеровым. Он мне всегда подсказывает, поправляет.

На большинство и меньшинство меня пока что не выпускают.

Для меня большое удовольствие и честь сыграть с Канадой. Это же всегда принципиально, с детства. Сейчас нужно опираться на нашу игру, а не на игру канадцев. Главное — как мы себя покажем. На североамериканской площадке я уже играл. К примеру, на ЮЧМ, а также в КХЛ с тем же «Амуром». На ЮЧМ нам показали, к чему нужно стремиться и как тренироваться. Мы увидели наши ошибки, к чему нужно готовиться во взрослом хоккее», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.