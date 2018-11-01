Шашков: больше хотелось поехать в Канаду, интересно сравнить свой уровень

Нападающий молодёжной сборной России Никита Шашков поделился ожиданиями от суперсерии со сборными молодёжных лиг Канады.

«Приятно попасть в состав молодёжной сборной России. Конкуренция очень большая. Конечно, больше хотелось поехать в Канаду. Я там ни разу не был, интересно самому поиграть, посмотреть свой уровень, сравнить. Не боюсь силового хоккея, у меня тоже стиль в большей степени силового хоккея. Могу применить силовой приём, продавить.

С Валерием Брагиным познакомились в апреле прошлого года, работается с ним хорошо. Процесс идёт, тренировки, всё нормально. В «Сибири» пожелали удачи и сказали, чтобы старался, тогда всё будет нормально. Дела у команды немного наладились. В начале была неудачная серия, но сейчас выбрались из той ямы, набираем очки. Стараемся попасть в восьмёрку», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.