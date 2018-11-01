Стал известен состав женской сборной России на Турнир четырёх наций

Женская национальная сборная под руководством Алексея Чистякова готовится к Турниру четырёх наций, который пройдет в Швейцарии с 9 по 11 ноября.



На учебно-тренировочный сбор, который 1 ноября стартовал в УТЦ Новогорск, вызваны 26 хоккеисток (3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих):



Вратари: Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Анна Пругова («Агидель», Уфа);



Защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель», Уфа), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова («Динамо», Санкт-Петербург), Нина Пирогова («Торнадо», Дмитров), Екатерина Лобова («Бирюса», Красноярск), Лиана Ганеева (СК Горный), Анастасия Медведева (СКИФ, Нижний Новгород);



Нападающие: Ольга Сосина, Инна Дюбанок («Агидель», Уфа), Оксана Братищева, Александра Вафина, Виктория Кулишова, Ландыш Фаляхова (все — СКИФ, Нижний Новгород), Елена Дергачёва, Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Лидия Малявко, Валерия Павлова, Анна Тимофеева (все — «Бирюса», Красноярск), Екатерина Смолина («Динамо», Санкт-Петербург), Фануза Кадирова (СК Горный).