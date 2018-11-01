«Куньлунь» подтвердил подписание контракта с Ярвиненом

Китайски клуб «Куньлунь Ред Стар» подтвердил подписание однолетнего контракта с защитником Йоонасом Ярвиненом, информирует официальный «твиттер» команды. Ранее о переходе игрока сообщил «Чемпионат».



29-летний хоккеист выступал за китайский клуб на протяжении двух предыдущих сезонов. Уроженец Турку провёл 100 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-8». В сезоне-2014/15 Ярвинен защищал цвета ХК «Сочи».



Нынешний сезон Ярвинен начал на родине в составе клуба «Таппаре». В 14 матчах хоккеист набрал 4 (1+3) очка, заработав 22 минуты штрафного времени и показатель полезности «-2».



Ранее «Куньлунь» вернул в состав нападающего Войтека Вольски, который начинал сезон в составе магнитогорского «Металлурга», но впоследствии расторг соглашение с уральским клубом.