Беттмэн: Олимпийские игры ужасно мешают регулярному чемпионату НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о негативном отношении владельцев клубов к участию хоккеистов лиги в Олимпийских играх. Функционер назвал ОИ трудным препятствием и серьёзной помехой для проведения регулярных чемпионатов.



«Отношение владельцев клубов НХЛ к Олимпиаде такое же, как было перед Пхёнчханом. Игры ужасно мешают нашему чемпионату. Мы приняли участие в нескольких Олимпийских играх, и в этом больше трудностей, чем удовлетворения», — передаёт слова Беттмэна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане игроков Национальной хоккейной лиги не было впервые за двадцать лет.



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