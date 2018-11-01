«Торпедо» одержало разгромную победу над «Северсталью»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» одержало разгромную победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 7:2. Подопечные Александра Гулявцева потерпели восемь поражений в последних десяти матчах.



Счёт в матче открыли гости — заброшенной шайбой отметился Иван Захарчук. До конца первого периода «Торпедо» забило трижды — авторами голов стали Мэтью Боди, Энди Мили и Роберт Саболич. Во втором периоде хозяева забили ещё три шайбы усилиями Кирилла Уракова, Дениса Паршина и Михаила Орлова. На 50-й минуте второй гол Захарчука сократил отставание «Северстали», но окончательный счёт установила вторая шайба Паршина.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19