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«Торпедо» одержало разгромную победу над «Северсталью»

«Торпедо» одержало разгромную победу над «Северсталью»
Хоккей / КХЛ

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» одержало разгромную победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 7:2. Подопечные Александра Гулявцева потерпели восемь поражений в последних десяти матчах.

Счёт в матче открыли гости — заброшенной шайбой отметился Иван Захарчук. До конца первого периода «Торпедо» забило трижды — авторами голов стали Мэтью Боди, Энди Мили и Роберт Саболич. Во втором периоде хозяева забили ещё три шайбы усилиями Кирилла Уракова, Дениса Паршина и Михаила Орлова. На 50-й минуте второй гол Захарчука сократил отставание «Северстали», но окончательный счёт установила вторая шайба Паршина.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2018, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
7 : 2
3:1, 3:0, 1:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Захарчук (Корнеев, Лекомцев) – 08:44 (5x5), 1:1 – Боди (Ильин, Кэлоф) – 13:50 (5x4), 2:1 – Мили (Паршин, Жафяров) – 16:19 (5x5), 3:1 – Саболич (Хольм, Кэлоф) – 17:59 (5x4), 4:1 – Ураков (Веряев, Кэлоф) – 22:43 (5x5), 5:1 – Паршин (Мили, Волченков) – 24:18 (5x5), 6:1 – Орлов (Стальнов, Сетдиков) – 33:22 (5x5), 6:2 – Захарчук – 49:06 (5x5), 7:2 – Паршин (Мили, Жафяров) – 52:13 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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