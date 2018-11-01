Олимпийская сборная России дозаявила Игоря Бобкова

Штаб сборной России принял решение вызвать в состав олимпийской команды голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова, информирует официальный сайт ФХР.



Напомним, полностью состав сборной теперь выглядит так:



вратари Никита Серебряков («Адмирал»), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Василий Демченко («Трактор»), Игорь Бобков («Авангард»);



защитники Роман Рукавишников, Артём Земчёнок (оба — СКА), Роман Абросимов («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»), Андрей Ермаков (ЦСКА), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»);



нападающие Артур Каюмов, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Николай Прохоркин, Алексей Кручинин (все — СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба — ЦСКА), Артём Манукян, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Даниил Ильин («Торпедо»), Максим Казаков, Никита Михайлов (оба — «Сибирь»), Павел Падакин («Нефтехимик»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»).



Тренерский штаб олимпийской сборной отправится в Германию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.



Во время Кубка Германии российская команда встретится со сборными Германии (8 ноября), Словакии (10 ноября) и Швейцарии (11 ноября).