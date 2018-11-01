Ковалёв: «Куньлуню» нужна стабильность для попадания в плей-офф

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв поделился впечатлениями от поражения в матче с минским «Динамо» (1:4).



«Что сегодня не получилось? Достаточно забить. В Подольске мы должны играть вместе, не ошибаться и немного изменить игру в плане прессинга, глубже заносить шайбу в зону соперника, а не пытаться что-то создать на синей линии, это наше слабое место. Из-за этого мы пропускаем много голов. Перелёты и разница во времени очень сильно утомляют, обычно уходит 3-4 дня на восстановление. Надо отдать должное ребятам, что они умеют перестраиваться, находить в себе силы. Для попадания в плей-офф нам не хватает стабильности, которой очень сильно мешают перелёты. Иногда нужно играть проще, мы очень часто рискуем, и соперники нас наказывают за это», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.