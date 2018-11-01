Лайне обошёл Айзермана по голам в НХЛ, забитым в возрасте до 21 года

Во втором периоде матча между клубами «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий «Виннипега» Патрик Лайне. Финский форвард забил свой 84-й гол в НХЛ, находясь в возрасте до 21 года. Таким образом, он обошёл по этому показателю легендарного Стива Айзермана.
В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 2:2. Напомним, встреча проходит в Финляндии в рамках «Глобальной серии».
Посмотреть видео заброшенной шайбы Лайне можно также в «Твиттере».
Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19