Лайне обошёл Айзермана по голам в НХЛ, забитым в возрасте до 21 года

Во втором периоде матча между клубами «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий «Виннипега» Патрик Лайне. Финский форвард забил свой 84-й гол в НХЛ, находясь в возрасте до 21 года. Таким образом, он обошёл по этому показателю легендарного Стива Айзермана.



В матче продолжается перерыв перед третьим периодом, счёт равный — 2:2. Напомним, встреча проходит в Финляндии в рамках «Глобальной серии».

Посмотреть видео заброшенной шайбы Лайне можно также в «Твиттере».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19