Дуайер: минское «Динамо» не думает о плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (4:1).



«Несмотря на небольшое количество моментов, команды провели неплохой первый период. Во второй трети сопернику не засчитали гол, что помогло нам. Вскоре использовали два момента. Повели — 2:0, и это был хороший задел. Отмечу, что команда сегодня следовала намеченному плану. Ребята хорошо действовали, когда не владели шайбой, навязывая сопернику борьбу. Отмечу также вклад в победу Энрота. Поздравляю команду с успехом. Нам нужна была эта виктория.



Шансы на попадание в плей-офф? Как и говорил после прошлого матча, мы сейчас не думаем о плей-офф. Двигаемся от игры к игре. Для нас важно найти путь к победам», — цитирует тренера официальный сайт клуба.