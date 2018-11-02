Александр Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по играм с «2+» голами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:4. Хозяева вели 3:1, затем трижды пропустили, но в концовке встречи сумели вырвать победу.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил очередной дубль, забросив 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне. Российский форвард в 124-й раз в карьере в одном матче забросил минимум две шайбы. Он вышел на 12-е место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, сравнявшись со Стивом Айзерманом. Следующей целью для Овечкина являются позиции Дино Сисарелли — 125.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (189 мультиигр), второе место занимает Марио Лемье — 154 матча, топ-3 замыкает Фил Эспозито (143).

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