«Сент-Луис» – «Вегас»: Робби Фаббри провёл первый матч в НХЛ за полтора года

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» — 5:3.

Форвард «Сент-Луиса» Робби Фаббри вышел на лёд впервые с 5 февраля 2017 года. В матче с «рыцарями» Фаббри провёл на льду восемь минут 45 секунд и смог отметиться одной результативной передачей при показателе полезности «+2».

22-летний нападающий пропустил концовку сезона-2016/17 из-за разрыва крестообразной связки колена. Перед сезоном-2017/18 он вновь травмировал то же колено и на этот раз восстанавливался весь сезон. В выставочном матче перед стартом нынешнего сезона канадский форвард снова получил повреждение, из-за которого был вынужден пропустить начало чемпионата.