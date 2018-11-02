Кадейкин: если у тебя уже нет целей, то тогда на пенсию, на лавочку у подъезда

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал, как относится к критике в прессе и социальных сетях.

«Мой гол Кошечкину? На самом деле не было такого, что ты выходишь и думаешь: «Сегодня надо попробовать вот этот момент. Вот он у меня получается на тренировках!». Этот элемент у меня получался года четыре назад, и я особо не вспоминал, что у меня есть такой в арсенале. А почему так получилось – даже не знаю. Просто сделал то, что первое в голову пришло. И там такой момент был, что особо ничего не придумаешь: с острого угла выходил и там Вася Кошечкин – он всё в своей жизни уже видел, там обычным броском «с лопаты» не удивить. С острого угла очень тяжело сделать что-то простое, там такое уже не проходит. Это всё равно что бросить от синей линии.

Как отношусь к переменам настроений в среде болельщиков и СМИ? Это всегда интересная тема. Начну с чего. Мы в спорте. Надо понимать, что сегодня что-то получается, а завтра может наступить какой-то момент, что у тебя вообще не будет ничего получаться. И совершенно справедливо, что тональность в прессе будет меняться от позитивной к негативной. И ты должен ко всему адекватно относиться. Часто говорят, а это на самом деле так и есть, что очень тонкая грань между этими состояниями: когда всё хорошо и когда всё становится плохо. Мне кажется, что профессиональный хоккеист должен спокойно относиться к любым комментариям, как к негативным, так и к положительным.

Как удержаться от «звёздной болезни»? Очень просто. От «звёздной болезни» поможет понимание, что ты выходишь на игру и всё начинается заново. Ты выходишь на тренировку и тебе все надо делать заново. Есть ли у тебя определённый высокий уровень или нет, надо выходить, доказывать и не расслабляться. А как расслабишься? Хоккеист, который расслабился – это по сути закончивший карьеру игрок. Нельзя снижать требования к себе. Это касается не только спорта, а всего в жизни. Если ты остановился, если у тебя уже нет никаких целей – то, тогда на пенсию – смотреть телевизор, сесть на лавочку у подъезда. А как по-другому? Только движение, только динамика», — цитирует Кадейкина официальный сайт «Салавата Юлаева».