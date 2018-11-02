Шуневич – о «Динамо» Мн: от ближайших двух игр будут зависеть наши действия

Глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич встретился с командой и администрацией клуба.

«Определённая стратегия развития клуба нами сформулирована и будет воплощаться в жизнь в ближайшее время, в том числе в виде некоторых кадровых решений, новым генеральным директором Дмитрием Басковым.

Всё, о чем я говорил на недавней встрече с вами, вскоре найдёт отражение в конкретных действиях. Не скрою, это будет оценка труда каждого – от главного тренера до игроков команды. Сегодняшнее положение дел таково, что мы вправе требовать иного результата.

Хочу пожелать удачи в завтрашнем матче с «Барысом». От результата этой игры и выездного поединка в Сочи во многом будут зависеть наши ближайшие действия», — цитирует Шуневича официальный сайт клуба.