Тобиас Виклунд продолжит карьеру в «Куньлуне»

Как стало известно «Чемпионату», шведский защитник Тобиас Виклунд продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар».



В минувшем сезоне Тобиас выступал за «Югру». Он забросил 5 шайб и сделал 3 результативные передачи в 34 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-19» и 6 минутах штрафного времени. В это межсезонье Виклунд пополнил состав «Кёльнер Хайе», где в 14 матчах отметился 5 (0+5) набранными очками.



32-летний защитник играл в КХЛ на протяжении пяти сезонов. До «Югры» он выступал за «Автомобилист», «Ладу» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности Виклунд принял участие в 246 матчах «регулярки», где набрал 81 (30+51) очко. В 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 8 (2+6) очков.



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