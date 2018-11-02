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«Металлург» одержал волевую победу над «Йокеритом»

«Металлург» одержал волевую победу над «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ

«Металлург» оказался сильнее «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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Финская команда открыла счёт на 5-й минуте после того, как Алекс Грант реализовал численный перевес. «Магнитка» ответила до перерыва голом Николая Кулёмина в большинстве, а во втором игровом отрезке подопечные Йозефа Яндача вышли вперёд благодаря голу Денниса Расмуссена. В заключительном периоде «Металлург» снова реализовал большинство – на этот раз отличился Виктор Антипин, на что клуб из Финляндии нашёл ответ в виде гола Сами Лепистё.

Команда Лаури Марьямяки потерпела второе поражение подряд, а уральский клуб продлил победную серию до трёх игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
1:1, 1:0, 1:1
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Грант (Йенсен, Маннинен) – 04:54 (5x5), 1:1 – Кулёмин (Шор, Булирж) – 17:58 (5x4), 2:1 – Расмуссен (Булирж) – 34:05 (5x5), 3:1 – Антипин (Эллисон) – 44:51 (5x4), 3:2 – Лепистё (О'Нилл) – 54:12 (4x3)
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