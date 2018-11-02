«Металлург» одержал волевую победу над «Йокеритом»

«Металлург» оказался сильнее «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



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Финская команда открыла счёт на 5-й минуте после того, как Алекс Грант реализовал численный перевес. «Магнитка» ответила до перерыва голом Николая Кулёмина в большинстве, а во втором игровом отрезке подопечные Йозефа Яндача вышли вперёд благодаря голу Денниса Расмуссена. В заключительном периоде «Металлург» снова реализовал большинство – на этот раз отличился Виктор Антипин, на что клуб из Финляндии нашёл ответ в виде гола Сами Лепистё.



Команда Лаури Марьямяки потерпела второе поражение подряд, а уральский клуб продлил победную серию до трёх игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.