Чесалин: в третьем периоде «Автомобилист» оставил концентрацию в раздевалке

Нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин поделился эмоциями после победы в матче с ХК «Сочи» со счётом 4:1. Уральский клуб продлил победную серию до шести матчей.



«Сегодня победили за счет самоотдачи, игроки «Автомобилиста» ловили шайбы на себя. Ну и тактика тренера, конечно. Это всё дало плоды. Расслабленность в третьем периоде? Да, наверное, у нас что-то в голове случилось, оставили свой настрой, концентрацию в раздевалке. Сами виноваты.



Травма? Да, больше ничего не беспокоит, играю в полную силу. Новая серия из двадцати побед? Конечно, всё впереди ещё у нас, играем только на победу всегда, стараемся реализовывать моменты», — отметил Чесалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

Мартемьянов: в 3-м периоде соперник был лучше, «Автомобилисту» не хватило эмоций