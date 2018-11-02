«Сибирь» заключила двухлетний контракт с форвардом Джорданом Кароном

«Сибирь» подписала двухлетний контракт с нападающим Джорданом Кароном, информирует официальный сайт новосибирского клуба.



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28-летний хоккеист был выбран под общим 25-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги в 2009 году.



Большую часть карьеры нападающий провёл между НХЛ и АХЛ, сменив несколько команд. С 2017 года Карон выступает в немецком чемпионате и является одним из лидеров и лучших бомбардиров клуба «Крефельд». В текущем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 12 матчах, заработав 11 (5+6) очков при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени.

В активе Карона 157 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 28 (12+16) очков.