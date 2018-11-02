«Тампа» подписала шестилетний контракт с форвардом Янни Гурдом на $ 31 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал шестилетний контракт с нападающим Янни Гурдом, сообщает пресс-служба «молний».
По условиям соглашения, 26-летний хоккеист заработает за указанный период $ 31 млн (средняя годовая зарплата – $ 5,166 млн).
Гурд присоединился к «Тампе» в марте 2014 года, но дебютировал за команду только в сезоне-2015/16.
В этом сезоне канадец провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач при семи минутах штрафного времени и показателе полезности «+4». Действующий контракт Гурда истекал летом 2019 года, и он мог стать неограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне на счету игрока 64 (25+39) очка в 82 матчах.
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