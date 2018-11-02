«Тампа» подписала шестилетний контракт с форвардом Янни Гурдом на $ 31 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал шестилетний контракт с нападающим Янни Гурдом, сообщает пресс-служба «молний».



По условиям соглашения, 26-летний хоккеист заработает за указанный период $ 31 млн (средняя годовая зарплата – $ 5,166 млн).



Гурд присоединился к «Тампе» в марте 2014 года, но дебютировал за команду только в сезоне-2015/16.



В этом сезоне канадец провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач при семи минутах штрафного времени и показателе полезности «+4». Действующий контракт Гурда истекал летом 2019 года, и он мог стать неограниченно свободным агентом.



В прошлом сезоне на счету игрока 64 (25+39) очка в 82 матчах.

В погоне за мечтой. Как дела у россиян, сменивших летом КХЛ на НХЛ Ковальчук заметнее всех, но его клуб идёт на последнем месте.