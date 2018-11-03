Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские хоккеисты не попали в тройку.



Первой звездой признан 19-летний нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, набравший 5 (2+3) баллов в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:6 ОТ). Петтерссон стал самым молодым игроком в истории «Ванкувера», набравшим пять очков за игру.



Вторая звезда — опытный голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго, отразивший 32 из 34 бросков в игре с «Виннипег Джетс» (2:4).



В тройку лучших хоккеистов дня вошёл нападающий «Аризоны Койотс» Михаэль Грабнер, забивший победный гол в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).



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