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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские хоккеисты не попали в тройку.

Первой звездой признан 19-летний нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, набравший 5 (2+3) баллов в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:6 ОТ). Петтерссон стал самым молодым игроком в истории «Ванкувера», набравшим пять очков за игру.

Вторая звезда — опытный голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго, отразивший 32 из 34 бросков в игре с «Виннипег Джетс» (2:4).

В тройку лучших хоккеистов дня вошёл нападающий «Аризоны Койотс» Михаэль Грабнер, забивший победный гол в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ).

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