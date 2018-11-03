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Калетник: у «Сочи» — амбициозная команда, но мой в ней дебют вышел комом

Калетник: у «Сочи» — амбициозная команда, но мой в ней дебют вышел комом
Хоккей / КХЛ

Нападающий Владислав Калетник поделился впечатлениями от дебюта в хоккейном клубе «Сочи» в матче с «Автомобилистом» (1:4).

«По дебюту скажу, что первый блин получился комом. По игре – наверное, нам не хватило реализации. Будем над этим работать.

В нашей команде собраны хорошие игроки. У каждого игрока свои задачи, нужно стараться их выполнять. Наверное, особой разницы нет, с кем играть. У нас молодая, хорошая, быстрая, амбициозная команда. С кем поставят, с тем и буду выходить.

Где комфортнее играть? Вообще, с детства я был крайним, но когда перешел в «Магнитку», то меня поставили в центр. В Магнитогорске я периодически играл и с краю, и в центре, поэтому сейчас мне комфортно и там, и там», — цитирует Калетника официальный сайт клуба.

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