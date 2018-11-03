Айкел: громко сказано, но Далин напоминает мне Лидстрёма

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел поделился мнением об игре партнёра по команде, защитника Расмуса Далина. 18-летний защитник, выбранный под первым номером драфта НХЛ, в 13 матчах нынешнего сезона набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-2" и четырёх минутах штрафа.



«Сразу бросается в глаза, что Расмус всё делает, словно бы без усилий: катается, принимает шайбу, наносит броски. Он мне напоминает Никласа Лидстрёма. Понимаю, это звучит слишком громко, но ничего не могу поделать. Он также пластичен, также чётко выбирает позицию, также чётко читает игру. Он видит всё, что происходит на площадке», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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