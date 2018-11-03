«Торпедо» — «Салават Юлаев»: Галимов был заменён после столкновения с Ткачёвым

Голкипер «Торпедо» Станислав Галимов не сумел доиграть до конца домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым».
На 27-й минуте хоккеист нижегородского клуба оказался в собственных воротах, после того как в него въехал форвард уфимской команды Владимир Ткачёв. Нападающий был удалён на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, а вратаря «Торпедо» заменили спустя девять секунд – место на последнем рубеже хозяев занял Андрей Тихомиров.
Видео эпизода столкновения Галимова и Ткачёва можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В Нижнем Новгороде завершается второй период. Подопечные Дэвида Немировски обыгрывают команду Николая Цулыгина со счётом 2:1.
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