Гол Вольски принёс «Куньлуню» выездную победу над «Витязем»

«Витязь» встречался с «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Подольске и закончилась со счётом 2:1 в пользу китайского клуба.



Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками – на гол Брэндона Ипа в большинстве подмосковный клуб ответил шайбой Александра Никулина. На старте третьего периода гостей снова вывел вперёд Войтек Вольски, который начинал сезон в составе «Металлурга», но затем расторг соглашение с уральским клубом.

Подопечные Юсси Таполы прервали серию из трёх поражений, команда Валерия Белова проиграла в 5-й раз за последние шесть матчей регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.