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Гол Вольски принёс «Куньлуню» выездную победу над «Витязем»

Гол Вольски принёс «Куньлуню» выездную победу над «Витязем»
Хоккей / КХЛ

«Витязь» встречался с «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Подольске и закончилась со счётом 2:1 в пользу китайского клуба.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками – на гол Брэндона Ипа в большинстве подмосковный клуб ответил шайбой Александра Никулина. На старте третьего периода гостей снова вывел вперёд Войтек Вольски, который начинал сезон в составе «Металлурга», но затем расторг соглашение с уральским клубом.

Подопечные Юсси Таполы прервали серию из трёх поражений, команда Валерия Белова проиграла в 5-й раз за последние шесть матчей регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2018, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
1 : 2
0:0, 1:1, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Ип (Сундстрём, Вольски) – 24:25 (5x4), 1:1 – Никулин (Воронков, Кокарев) – 28:52 (5x5), 1:2 – Вольски (Сундстрём) – 41:03 (5x5)
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