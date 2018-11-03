«Барыс» удержал победу над минским «Динамо», Старченко набрал два очка

«Барыс» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в столице Финляндии и закончилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Андрея Скабелки.



Исход противостояния был решён в первом периоде, когда в ворота белорусского клуба влетело три шайбы. Роман Старченко реализовал большинство, а после этого в равных составах результативными бросками отметились Никита Михайлис и Андре Петерссон. Хозяева сумели отыграть один гол в заключительном периоде благодаря точному броску Ивана Дроздова, а на последней минуте Куинтон Хауден сократил отставание до минимума, но на большее минчан не хватило.



Клуб из Астаны одержал 9-ю победу в последних 11 матчах регулярного чемпионата, а подопечные Горди Дуайера проиграли в 12-й раз за 13 игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.