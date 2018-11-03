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«Барыс» удержал победу над минским «Динамо», Старченко набрал два очка

«Барыс» удержал победу над минским «Динамо», Старченко набрал два очка
Хоккей / КХЛ

«Барыс» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в столице Финляндии и закончилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Исход противостояния был решён в первом периоде, когда в ворота белорусского клуба влетело три шайбы. Роман Старченко реализовал большинство, а после этого в равных составах результативными бросками отметились Никита Михайлис и Андре Петерссон. Хозяева сумели отыграть один гол в заключительном периоде благодаря точному броску Ивана Дроздова, а на последней минуте Куинтон Хауден сократил отставание до минимума, но на большее минчан не хватило.

Клуб из Астаны одержал 9-ю победу в последних 11 матчах регулярного чемпионата, а подопечные Горди Дуайера проиграли в 12-й раз за 13 игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2018, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
2 : 3
0:3, 0:0, 2:0
Барыс
Астана
0:1 – Старченко (Петерссон, Диц) – 11:07 (5x4), 0:2 – Михайлис (Маклюков, Шевченко) – 11:54 (5x5), 0:3 – Петерссон (Диц, Старченко) – 17:34 (5x5), 1:3 – Дроздов – 52:04 (5x5), 2:3 – Хауден (Лисовец, Костицын) – 59:08 (6x5)
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