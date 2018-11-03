Тапола: «Куньлунь» заслужил победу, мы боролись от начала до конца

Наставник «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал исход поединка с «Витязем», в котором его команда выиграла со счётом 2:1.



«Большая победа для нас, мы её заслужили, потому что боролись от начала до конца. Пару раз нам помогли штанги, но эту удачу мы заслужили тем, что боролись, не опускали рук, и, по возможности, забивали. Должен отдать должное своим ребятам», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



Победу китайской команде принёс нападающий Войтек Вольски, который начал нынешний сезон в составе «Металлурга», но впоследствии расторгнувший контракт с командой из Магнитогорска. Канадский форвард подписал с азиатским клубом соглашение, рассчитанное на два сезона.