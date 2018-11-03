Гривик: нужно забивать больше, чем один гол, моментов у «Витязя» много

Нападающий «Витязя» Марек Гривик поделился впечатлением от встречи с «Куньлунь Ред Стар» (1:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«У нас было много моментов, чтобы забить, но мы их не использовали. А голкипер «Куньлуня» сыграл отлично. Китайцы хорошо отыграли в обороне и не дали нам забить. Почему «Витязь» нестабилен в этом сезоне? Не знаю. Я провёл третий матч после возвращения на лёд. Думаю, нам стоит сыграть несколько матчей вместе, в одних сочетаниях, и тогда дела наладятся. Но на сегодняшний день ситуация такова, что у нас много моментов, но мы не можем отличиться. Нам нужно забивать больше, чем один гол, особенно в таких матчах, как сегодняшний», — передаёт слова Гривика корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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