Боченски: после трети сезона чувствую себя так же свежо, как и два года назад

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (3:2). В ходе игры клуб из Астаны выигрывал с разницей в три шайбы.



«У нас отлично получился старт этой игры, забили три гола и повели. Как я себя чувствую после трети чемпионата? С моим телом всё хорошо, мне удалось хорошо подготовиться в «предсезонке». После трети сезона чувствую себя так же свежо, как и два года назад. Думаю, что мне хватит сил на плей-офф.



В Братиславе мы должны сыграть умно, поскольку это будет шестая игра за 11 дней. Сегодня мы победили, но допустили ряд ошибок, почти позволили сопернику догнать нас. Мы поработаем над ошибками и покажем в Словакии хорошую игру», — передаёт слова Боченски корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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