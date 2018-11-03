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Петерссон: «Барыс» ужасно провёл третий период, но смог взять два очка

Петерссон: «Барыс» ужасно провёл третий период, но смог взять два очка
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Барыса» Андре Петерссон поделился эмоциями после выездной победы над минским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы сыграли неплохо в первых двух периодах, но провели ужасный третий отрезок. Команда достаточно часто играет в последнее время, сказался и перелёт в Минск. Впрочем, смогли взять два очка, поэтому мы довольны итогом встречи.

Хорошо, что забили первыми. Старченко — хороший снайпер, а мы с Дицом помогли организовать момент. Игра в Братиславе будет последней перед перерывом, нам важно взять в Словакии два очка. Завтра сядем и разберём игру «Слована». Думаю, мы будем готовы», — передаёт слова Петерссона корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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