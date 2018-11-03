Вольски: быть в «Куньлуне» прекрасно, я воссоединился с семьёй!

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски рассказал о впечатлениях от возвращения в китайский клуб.



«На днях мы разгромно проиграли СКА. В последних играх действовали хорошо, но добиться результата нам не удавалось. Сегодня же «Куньлунь» сделал правильные вещи. Чтобы закрепить успех, нам нужно забивать в первых периодах. Сегодня мы выиграли, но играть нужно весь матч. С «Витязем» команда начала создавать моменты с начала встречи, игра была очень напряжённой. В каждой следующей игре нам нужно выбираться на лучшие позиции. Говорил ли нам кто-нибудь, что сегодня «Куньлунь» впервые выиграл в Подольске? Нет, не говорили.



После приезда в «Куньлунь» почувствовал ли я, что попал домой? Всегда приятно возвращаться в команду, где ты знаешь игроков и персонал. Это действительно помогает. Узнал много новых ребят, и это круто! С некоторыми парнями я десять лет назад играл в НХЛ. Быть в «Куньлуне» и добыть сегодня победу — это прекрасно! Я воссоединился с семьёй. Если в плей-офф сойдёмся с «Магниткой», будут ли эти игры для меня принципиальными? Надеюсь, что нам выпадет другой соперник», — сказал Вольски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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