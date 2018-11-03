Хартли: «Авангард» мог забросить 7-8 шайб, но вратарь «Адмирала» был на высоте

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги победного матча с «Адмиралом» (3:1).



«Мне очень понравилось начало матча. Команда здорово смотрелась на протяжении двух периодов. Мы могли забросить семь-восемь шайб, но вратарь «Адмирала» был на высоте. Ребята действовали на высоких скоростях, и мне понравились решения, которые они принимали. Они действовали грамотно. Сегодня мы одержали командную победу, но до перерыва предстоит провести ещё один матч, нужно сыграть в том же духе.



Дело не в том, что предстоит какой-то перерыв, мы вообще стараемся улучшать игру, работать над всеми компонентами на каждой тренировке. Действительно, у нас будет время поработать, может быть, более усердно, но некоторые ребята уедут в сборные, мы привлечём молодых игроков. Это будут все компоненты: и игра в равных составах, и большинство, и меньшинство. Дело в том, что темп игры в лиге будет только нарастать, и нам нужно поспевать за ним.



Третий период? Просто мы играли не так, как должны были. Мы принимали плохие решения с шайбой и позволяли противнику создавать отличные голевые моменты», — цитирует Хартли пресс-служба «Авангарда».

В Омске негде играть в хоккей, даже под открытым небом. Как так вышло? Но отказ от «Зимней классики» в городе восприняли адекватно.