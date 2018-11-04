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34 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Монреаль», у Кучерова 2 передачи

34 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Монреаль», у Кучерова 2 передачи
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил Стивен Стэмкос. Трижды ассистировал партнёрам защитник «Тампы» Антон Строльман. Форвард гостей Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Единственную шайбу в составе «Монреаля» забросил Макс Доми.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 34 броска из 35. Защитник Михаил Сергачёв окончил матч с показателем «-1».

В параллельной встрече «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Защитник «Торонто» Морган Рилли оформил дубль. Два очка также набрал Джон Таварес. Голкипер гостей Фредерик Андерсен оформил шат-аут, отразив 31 бросок.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 42 секунды, нанёс один бросок и окончил матч с показателем полезности «-2». Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0 : 5
0:1, 0:2, 0:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Таварес (Марнер, Хейнси) – 09:34 (5x5), 0:2 – Марло (Капанен, Кадри) – 20:44 (5x5), 0:3 – Рилли (Таварес, Капанен) – 31:49 (5x5), 0:4 – Рилли (Марнер, Гардинер) – 55:33 (5x4), 0:5 – Хайман – 59:40 (4x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1 : 4
1:2, 0:0, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Доми – 00:58 (5x5), 1:1 – Стэмкос (Кучеров) – 13:42 (5x5), 1:2 – Миллер (Строльман) – 16:24 (5x5), 1:3 – Стэмкос (Кучеров, Строльман) – 40:52 (5x5), 1:4 – Гурд (Пойнт, Строльман) – 55:57 (5x5)
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