34 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Монреаль», у Кучерова 2 передачи

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил Стивен Стэмкос. Трижды ассистировал партнёрам защитник «Тампы» Антон Строльман. Форвард гостей Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Единственную шайбу в составе «Монреаля» забросил Макс Доми.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 34 броска из 35. Защитник Михаил Сергачёв окончил матч с показателем «-1».

В параллельной встрече «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Защитник «Торонто» Морган Рилли оформил дубль. Два очка также набрал Джон Таварес. Голкипер гостей Фредерик Андерсен оформил шат-аут, отразив 31 бросок.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 42 секунды, нанёс один бросок и окончил матч с показателем полезности «-2». Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов очков не набрали.