«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: Дион Фанёф и Ник Фолиньо устроили красивую драку

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась с разгромным счётом 4:1 (1:2, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. «Лос-Анджелес» одержал четвёртую победу в сезоне.

На 14-й минуте первого периода в драке схлестнулись защитник «королей» Дион Фанёф и форвард «жакетов» Ник Фолиньо. Оба игрока получили по большому штрафу.

Видео драки также можно посмотреть на официальном YouTube-канале Sportsnet.

Главным героем встречи стал форвард «Кингз» Дастин Браун, который набрал 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Джонни Годро (0+2). Единственную шайбу в составе гостей забросил Зак Веренски.



Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29. У форварда «Кингз» Ильи Ковальчука передача и показатель «-1».