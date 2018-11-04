Шэн — об игре за «Салават»: мог сделать гораздо больше за то время, что мне дали

Нападающий «Салавата Юлаева» и молодёжной сборной России Павел Шэн поделился впечатлениями от своей игры в первой части сезона КХЛ.

«Конечно, очень хочется играть больше. Но надо полностью выкладываться в то игровое время, которое тебе доверяет тренер. Всё равно даже такое небольшое количество матчей в КХЛ — это серьёзный опыт. Я выходил на лёд в играх с очень мастеровитыми командами. Не буду никого из соперников выделять — в КХЛ вообще нет слабых команд и игроков. Но многое отложилось из тех встреч. Думаю, после такого уже готов играть за молодежную сборную.

Каждый хоккеист может сказать, что мог сыграть лучше. Я то же самое скажу про себя. Мог сделать гораздо больше за то время, что мне дали. Но не получилось выступить эффективней и полезней для команды. Поэтому надо работать дальше и прибавлять. А уже главный тренер решит, сколько мне доверить игрового времени. Я не буду жаловаться ни на что.

В «Салавате» в целом хорошая атмосфера. Все улыбаются на тренировках, прикалываются друг над другом. Позитив в команде присутствует, что разряжает обстановку во время тяжёлых тренировок. Коллектив у нас собран очень хороший — все общаются друг с другом независимо от возраста или гражданства. Я стараюсь следить за игрой больших мастеров нашей команды, подсматривать за их действиями и тянуться к их уровню», — приводят слова Шэна «Известия».