Опубликованы составы команд на матч «Трактора» и «Сочи»

Стали известны составы челябинского «Трактора» и хоккейного клуба «Сочи» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 15:00 мск.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Дугин — Стоу;
Никитин — Бородкин, Шолохов— Полыгалов — Глинкин;
Петров — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Тридчиков — Шаров— Сентюрин, Алексеев.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Воробьёв— Щитов, О'Делл— Росен— Рахимуллин;
Йокипакка— Ю. Александров, Полунин— Коллинз— Шмелёв;
Д. Александров— Рыков, Акмальдинов— Точицкий— Хлопотов;
Мусин— Будкин, Алтыбармакян— Калетник— Томилин.