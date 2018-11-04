Опубликованы составы команд на матч «Трактора» и «Сочи»

Стали известны составы челябинского «Трактора» и хоккейного клуба «Сочи» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 15:00 мск.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Исаев, Энлунд — Дугин — Стоу;

Никитин — Бородкин, Шолохов— Полыгалов — Глинкин;

Петров — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Желдаков, Тридчиков — Шаров— Сентюрин, Алексеев.

ХК «Сочи»:



Шикин (Барулин);

Воробьёв— Щитов, О'Делл— Росен— Рахимуллин;

Йокипакка— Ю. Александров, Полунин— Коллинз— Шмелёв;

Д. Александров— Рыков, Акмальдинов— Точицкий— Хлопотов;

Мусин— Будкин, Алтыбармакян— Калетник— Томилин.