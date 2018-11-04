Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эйбар» – «Алавес»
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Автомобилист» — «Сибирь»: стали известны составы команд

«Автомобилист» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в своих «твиттерах». Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 15:00 мск.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);
Вишневский – Гуркин, Доус – Да Коста – Голышев;
Бодров – Мишарин, Белоусов – Паре – Миловзоров;
Василевский – Егоршев, Крикунов – Литовченко – Секстон;
Лямин– Переляев, Рассейкин – Грачёв – Чесалин.

«Сибирь»:

Тейлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Пельтола — Брюле — Шаров;
Пиганович — Савченко, Казаков — Саюстов — Михайлов;
Наумов — Игнатович, Первушин — Романцев — Зырянов;
Воробей, Яковлев— Комаров— Ткаченко, Пешехонов.

Интриги дня КХЛ: «Автомобилист» выбьет 50 очков, завидуйте молча
В роли поставщика на этот раз окажется «Сибирь».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент