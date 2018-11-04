«Автомобилист» — «Сибирь»: стали известны составы команд

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в своих «твиттерах». Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 15:00 мск.

«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Вишневский – Гуркин, Доус – Да Коста – Голышев;

Бодров – Мишарин, Белоусов – Паре – Миловзоров;

Василевский – Егоршев, Крикунов – Литовченко – Секстон;

Лямин– Переляев, Рассейкин – Грачёв – Чесалин.

«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Пельтола — Брюле — Шаров;

Пиганович — Савченко, Казаков — Саюстов — Михайлов;

Наумов — Игнатович, Первушин — Романцев — Зырянов;

Воробей, Яковлев— Комаров— Ткаченко, Пешехонов.