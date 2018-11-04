Холтби: хочется видеть движение «Вашингтона» в правильном направлении

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после поражения в матче с «Даллас Старз» (3:4 ОТ) затронул тему неудачного выступления действующего победителя Кубка Стэнли на старте сезона.



«Сейчас главная цель — отыграть матч на хорошем уровне все 60 минут. Любая команда хочет действовать последовательно. В каждом матче, разумеется, будут взлёты и падения, но хочется видеть движение в правильном направлении. Сегодня мы местами были к этому близки.



Мне показалось, что звено Коннолли задавало тон сегодня. Они целыми отрезками запирали соперника в его зоне, тем самым его изматывая. В конце концов, они получили благодарность в виде заброшенной шайбы», — приводит слова голкипера столичной команды официальный сайт НХЛ.

«Кубок выиграли, а что дальше?». «Вашингтон» не может отойти от похмелья «Столичные» проигрывают сами себе.