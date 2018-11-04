«Автомобилист» — «Сибирь»: Роман Савченко забросил шайбу с центра площадки

Защитник «Сибири» Роман Савченко отправил шайбу в ворота «Автомобилиста» из средней зоны.



Во втором периоде при счёте 1:1 30-летний хоккеист огорчил голкипера уральцев Якуба Коваржа, бросив от красной линии. Шайба по пути задела защитника «Автомобилиста» Георгия Мишарина и оказалась в сетке.

Посмотреть видео гола Савченко можно на официальном сайте КХЛ.



В предыдущем матче, со «Слованом» (2:3), результативный бросок от красной линии удался ещё одному защитнику новосибирского клуба, Александру Логинову.

По ходу второго периода подопечные Андрея Мартемьянова уступают со счётом 1:2. В нынешнем сезоне «Автомобилист» потерпел одно поражение в 25 проведённых матчах, победная серия уральского клуба составляет шесть игр.