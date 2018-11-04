«Автомобилист» — «Сибирь»: Воробей нанёс травму Чесалину и получил «5+20»

Защитник «Сибири» Павел Воробей был удалён до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом».



В третьем периоде хоккеист получил «5+20» после того, как нанёс повреждение нападающему уральской команды Евгению Чесалину. Форвард после этого эпизода не смог продолжить встречу и отправился в раздевалку вместе с удалённым хоккеистом.

Видео эпизода с удалением Воробья можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Подопечные Андрея Мартемьянова сумели забросить одну шайбу в ходе пятиминутного удаления Воробья, точный бросок удался нападающему Стефану Да Косте.



«Автомобилист» выигрывает со счётом 4:2 в концовке третьего периода. Команда близка к тому, чтобы одержать 25-ю победу в нынешнем сезоне.